وزيرة البيئة: «E-Tadweer» أول مبادرة وطنية للتخلص من المخلفات الإلكترونية

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني "E-Tadweer"، كما شهدت أيضًا على هامش مراسم إطلاق المبادرة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض وحوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الالكتروني، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، والترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي وإعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضـرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكتـرونية بطرق آمنه باستخدام التطبيق الالكتروني "E-Tadweer".وتابعت وزيرة البيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال في مجالات الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الخطرة والاقتصاد الدوار.حضر الفعالية الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة، والدكتور مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، والدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، والأستاذ كريم دبوس، مطور التطبيق الإلكتروني كما شارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة البيئة.