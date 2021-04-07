سلطنة عمان تدشن استراتيجية لتعزيز الصحة بالتعاون مع مجلس التعاون

دشنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء مشروع استراتيجية تعزيز الصحة "وقاية" بالتعاون مع مجلس الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي؛ بهدف الارتقاء بمكونات الرعاية الصحية الأولية.وقال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي استنادًا إلى رؤية الصحة لدول مجلس التعاون والأسس التكاملية المشتركة والتعاون بين دول المجلس، موضحا أنه تم اعتماد هذه الاستراتيجية ضمن "النظرة المستقبلية للصحة 2050" وفي الخطة الخمسية الوطنية للصحة (2020-2025م) التي تهدف للنهوض بمكونات الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها".وأشار السعيدي إلى أن الوضع الحالي في مجابهة كورونا، وآلية التعامل المتخصصة في كل دول مجلس التعاون يتطلب التفرد في تقديم مواد تثقيفية تلامس حاجة المجتمع وثقافته، وأن تكون المواد التثقيفية مؤثرة؛ ليتم تحقيق الهدف من الوصول لأكبر شريحة في المجتمع من أجل تعزيز صحة أفراده.ولفت إلى أن التوجه الحالي لتنفيذ المشاريع الصحية والتدخلات يأتي على هيئة بحوث ومسوح استطلاعية يتم خلالها دراسة المشاكل الصحية بطرق علمية منهجية بحتة، ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى دول العالم، مبينًا أن الدراسة تُسلط الضوء على المشكلات الصحية والمستجدات في المجتمع.