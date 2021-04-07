بارزاني: التصويت على موازنة 2021 إنجاز مهم للعراق

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن تمرير الميزانية مكسب كبير للشعب العراقي وشعب كردستان.وأضاف بارزاني - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "أنه بالرغم من تمرير الموازنة إلا أن الحكمة الأكبر في تنفيذها، حيث أن القانون بعد تمريره يجب أن يطبق وفق أثر رجعي.. ونحن بانتظار أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الإقليم وقد طلبنا من جميع الوزارات إنجاز الاستعدادات اللازمة في هذا الإطار".وأوضح أن حكومة كردستان على استعداد لتنفيذ التزاماتها وتنتظر من الحكومة الاتحادية تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات، مؤكدًا استعداد الوفد الكردي للتوجه مرة أخرى لزيارة بغداد، وأن احتاج الأمر أن يزور وفد من بغداد الإقليم.