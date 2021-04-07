العراق يتسلم معدات عسكرية بأكثر من 18 مليون من التحالف الدولى
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:33 م
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، تسلم وزارة الداخلية معدات عسكرية من التحالف الدولي تُقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي.
وقال رسول- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إن وزارة الداخلية تتسلم معدات بقيمة أكثر من 18 مليونًا في قاعدة عين الأسد الجوية"، موضحًا أنها تشمل أكثر من 1250 قطعة سلاح و81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض.
وقال رسول- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إن وزارة الداخلية تتسلم معدات بقيمة أكثر من 18 مليونًا في قاعدة عين الأسد الجوية"، موضحًا أنها تشمل أكثر من 1250 قطعة سلاح و81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض.