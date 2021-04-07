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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تقديرا لجهودها.. «رياضة النواب» تكرم وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:16 م
لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
هبه عويضه
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كرمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة لإسكندرية، تقديرا لمجهوداتها المتميزة في خدمة الرياضة والرياضيين في الثغر، جاء ذلك في ختام جولة اللجنة في مدينة الإسكندرية والتي استمرت على مدار 3 أيام، وتفقد خلالها أعضاء اللجنة عددًا من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة.

وأشاد رئيس اللجنة بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فى الهيئات الشبابية والرياضية بعروس البحر الأبيض المتوسط، موجهًا الشكر لوكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة على ما تقدمه فى خدمه العمل الشبابي والرياضي.

وفي سياق متصل، أهدى السفير نور عقل، رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، درع النادي للدكتورة صفاء الشريف، تكريما لمجهوداتها فى خدمه الهيئات الرياضية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، قد نظمت لقاء حواريا بين أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب وعدد من الشباب من كافة قطاعات المحافظة، بمركز شباب العمراوي بمنطقة المنتزه.

وشهد اللقاء عدد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البجرمي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وايمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب الإسكندرية.

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