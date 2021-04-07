«النهايات» في مفردات الحارة المصرية
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:12 م
يسرى أبو القاسم يكتبطباعة
يستخدم المصريون عبارات عدة تدل على النهايات سواء كانت نهايات متعلقة بالزمن أو بالموضوعات نتناولها فى السطور التالية.
◄ ناهيا أقرب من كرداسة
وهي جملة تقال بمعنى أن هذا الاختيار أفضل من ذلك، هي جملة في معناها تضع حدً لحدث ما، فناهيا اسم قرية مصرية في محافظة الجيزة، واسمها يشبه كلمة "النهاية".. ومن هنا جاء معنى المثل، والغريب أن لهذا المثل بقية، فيقول الواحد: "ناهيا أقرب من كرداسة، وزمّين أقرب من الاتنين، وأبو أتاتة أقرب من التلاتة".
◄ الليل وآخره
عبارة يقولها محبو السهر دوما "يا عم احنا بتوع الليل وٱخره".
◄ م الٱخر
"بص يا صاحبى م الاخر كده انا هقولك الناهية". عبارة دارجة نسمعها فى الحارة المصرية ومعنى "م الٱخر" أى اقول لك المفيد الذى لا يقبل جدالا.
◄ اللى أوله شرط ٱخره نور.
مثال يقال كعقد اتفاق مسبق بين طرفين يقوله أحدهما كى يأمن النهايات غير السعيدة.
◄ وآخرتها.
مفردة واحدة لكنها تعنى الكثير يقولها الشخص يمر بمحنه ولا يعرف مٱلات الأمور. وغالبا ما تكون مصحوبة بشجن وضيق.
◄ كل أول وله آخر
تقال هذه العبارة تارة من قبيل التفاؤل بانتهاء المحنة وتقال تارة من قبيل العظة حيث ينتهى ظلم شخص بموته أو كسره.
◄ آخر الزمر تيت
هو مثال صعيدى معناه أن نهاية الضلال (الزمر)، تشبه صوت (تيت) المنبثق من المزمار، وكلمة (تيت) تعني النهاية السيئة قليلة القيمة، ويقال هذا المثل حين يقع الشخص السىء فى شر أعماله، بمعنى أن المقدمات كانت توحى بنفس النتائج، ويقال هذا المثل بقصد العظة.
◄ كل شىء وله نهاية
يقال هذا المثل كنوع من الاستبشار بانتهاء الظلم أو الألم وهو يعادل المثل الشعبى دوام الحال من المحال، أى أن كل ما تمر به الآن من محنة وظروف صعبة ستمر بطبيعة الحال احتكاما لقوانين الحياة التى لا تعرف الثوابت فى الفرح أو فى الحزن.
◄ اللى يضحك فى الآخر
يقال هذا المثل الشعبى الشهير بقصد الاعراب عن التحدى ويقوله الشخص الذى يبدو للجميع هو الأضعف لكنه يثق فى قدراته وحسن تدبيره فى كسب الجولة الأخيرة فى نهاية المشوار، لذا لا تعنيه البدايات لانها لا تستمر.
◄ العبرة بالنهاية (بالخواتيم)
هذا المثل يعادل المثل السابق اللى يضحك فى الٱخر. حيث أنه يعد مثلا مشحونا بالغضب والصرامة والتحدى من قبيل شخص يثق فى قدراته التى تفوق قدرات غريمه ربما لأنه يعرف نقطة ضعف الآخر أكثر من الشخص نفسه.
◄ ناهيا أقرب من كرداسة
وهي جملة تقال بمعنى أن هذا الاختيار أفضل من ذلك، هي جملة في معناها تضع حدً لحدث ما، فناهيا اسم قرية مصرية في محافظة الجيزة، واسمها يشبه كلمة "النهاية".. ومن هنا جاء معنى المثل، والغريب أن لهذا المثل بقية، فيقول الواحد: "ناهيا أقرب من كرداسة، وزمّين أقرب من الاتنين، وأبو أتاتة أقرب من التلاتة".
◄ الليل وآخره
عبارة يقولها محبو السهر دوما "يا عم احنا بتوع الليل وٱخره".
◄ م الٱخر
"بص يا صاحبى م الاخر كده انا هقولك الناهية". عبارة دارجة نسمعها فى الحارة المصرية ومعنى "م الٱخر" أى اقول لك المفيد الذى لا يقبل جدالا.
◄ اللى أوله شرط ٱخره نور.
مثال يقال كعقد اتفاق مسبق بين طرفين يقوله أحدهما كى يأمن النهايات غير السعيدة.
◄ وآخرتها.
مفردة واحدة لكنها تعنى الكثير يقولها الشخص يمر بمحنه ولا يعرف مٱلات الأمور. وغالبا ما تكون مصحوبة بشجن وضيق.
◄ كل أول وله آخر
تقال هذه العبارة تارة من قبيل التفاؤل بانتهاء المحنة وتقال تارة من قبيل العظة حيث ينتهى ظلم شخص بموته أو كسره.
◄ آخر الزمر تيت
هو مثال صعيدى معناه أن نهاية الضلال (الزمر)، تشبه صوت (تيت) المنبثق من المزمار، وكلمة (تيت) تعني النهاية السيئة قليلة القيمة، ويقال هذا المثل حين يقع الشخص السىء فى شر أعماله، بمعنى أن المقدمات كانت توحى بنفس النتائج، ويقال هذا المثل بقصد العظة.
◄ كل شىء وله نهاية
يقال هذا المثل كنوع من الاستبشار بانتهاء الظلم أو الألم وهو يعادل المثل الشعبى دوام الحال من المحال، أى أن كل ما تمر به الآن من محنة وظروف صعبة ستمر بطبيعة الحال احتكاما لقوانين الحياة التى لا تعرف الثوابت فى الفرح أو فى الحزن.
◄ اللى يضحك فى الآخر
يقال هذا المثل الشعبى الشهير بقصد الاعراب عن التحدى ويقوله الشخص الذى يبدو للجميع هو الأضعف لكنه يثق فى قدراته وحسن تدبيره فى كسب الجولة الأخيرة فى نهاية المشوار، لذا لا تعنيه البدايات لانها لا تستمر.
◄ العبرة بالنهاية (بالخواتيم)
هذا المثل يعادل المثل السابق اللى يضحك فى الٱخر. حيث أنه يعد مثلا مشحونا بالغضب والصرامة والتحدى من قبيل شخص يثق فى قدراته التى تفوق قدرات غريمه ربما لأنه يعرف نقطة ضعف الآخر أكثر من الشخص نفسه.