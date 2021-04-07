«النهايات» في مفردات الحارة المصرية

◄ الليل وآخره

◄ م الٱخر

◄ اللى أوله شرط ٱخره نور.

◄ وآخرتها.

◄ كل أول وله آخر

◄ آخر الزمر تيت

◄ كل شىء وله نهاية

◄ اللى يضحك فى الآخر

◄ العبرة بالنهاية (بالخواتيم)

يستخدم المصريون عبارات عدة تدل على النهايات سواء كانت نهايات متعلقة بالزمن أو بالموضوعات نتناولها فى السطور التالية.◄ ناهيا أقرب من كرداسةوهي جملة تقال بمعنى أن هذا الاختيار أفضل من ذلك، هي جملة في معناها تضع حدً لحدث ما، فناهيا اسم قرية مصرية في محافظة الجيزة، واسمها يشبه كلمة "النهاية".. ومن هنا جاء معنى المثل، والغريب أن لهذا المثل بقية، فيقول الواحد: "ناهيا أقرب من كرداسة، وزمّين أقرب من الاتنين، وأبو أتاتة أقرب من التلاتة".عبارة يقولها محبو السهر دوما "يا عم احنا بتوع الليل وٱخره"."بص يا صاحبى م الاخر كده انا هقولك الناهية". عبارة دارجة نسمعها فى الحارة المصرية ومعنى "م الٱخر" أى اقول لك المفيد الذى لا يقبل جدالا.مثال يقال كعقد اتفاق مسبق بين طرفين يقوله أحدهما كى يأمن النهايات غير السعيدة.مفردة واحدة لكنها تعنى الكثير يقولها الشخص يمر بمحنه ولا يعرف مٱلات الأمور. وغالبا ما تكون مصحوبة بشجن وضيق.تقال هذه العبارة تارة من قبيل التفاؤل بانتهاء المحنة وتقال تارة من قبيل العظة حيث ينتهى ظلم شخص بموته أو كسره.هو مثال صعيدى معناه أن نهاية الضلال (الزمر)، تشبه صوت (تيت) المنبثق من المزمار، وكلمة (تيت) تعني النهاية السيئة قليلة القيمة، ويقال هذا المثل حين يقع الشخص السىء فى شر أعماله، بمعنى أن المقدمات كانت توحى بنفس النتائج، ويقال هذا المثل بقصد العظة.يقال هذا المثل كنوع من الاستبشار بانتهاء الظلم أو الألم وهو يعادل المثل الشعبى دوام الحال من المحال، أى أن كل ما تمر به الآن من محنة وظروف صعبة ستمر بطبيعة الحال احتكاما لقوانين الحياة التى لا تعرف الثوابت فى الفرح أو فى الحزن.يقال هذا المثل الشعبى الشهير بقصد الاعراب عن التحدى ويقوله الشخص الذى يبدو للجميع هو الأضعف لكنه يثق فى قدراته وحسن تدبيره فى كسب الجولة الأخيرة فى نهاية المشوار، لذا لا تعنيه البدايات لانها لا تستمر.هذا المثل يعادل المثل السابق اللى يضحك فى الٱخر. حيث أنه يعد مثلا مشحونا بالغضب والصرامة والتحدى من قبيل شخص يثق فى قدراته التى تفوق قدرات غريمه ربما لأنه يعرف نقطة ضعف الآخر أكثر من الشخص نفسه.