الرئيس العراقي يدعو لعودة المهجرين الإيزيديين لمناطقهم وإعمار سنجار

دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى عودة المهجرين الإيزيديين لمناطقهم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن برهم صالح استقبل، في قصر السلام، وفد المجلس الإيزيدي في سنجار، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في سنجار، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة.وأكد رئيس الجمهورية - بحسب البيان - أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير، مشددًا على ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها، وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية.من جانبه، عبر وفد المجلس الإيزيدي عن شكرهم لرئيس الجمهورية، لمتابعته المستمرة وقربه من قضايا الإيزيديين، وثمنوا دوره في إقرار قانون الناجيات الايزيديات لإنصاف الضحايا، وتأكيده على ضرورة تطبيقه في أسرع وقت.