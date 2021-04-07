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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة المغربية تحذر من تدهور الوضع الوبائي خلال رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:14 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، التابعة لوزارة الصحة بالمغرب من أن الوضع الوبائي بالبلاد مقلق.

وحذرت اللجنة - وفقا لصحيفة "هيسبريس" - من خطورة انفجار الأوضاع وتدهور الوضع الوبائي في شهر رمضان في حالة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، خصوصا في ظل تفشي السلالات المتحورة لكورونا، والتي ظهرت في عدد من الجهات.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء بيانا حول الوضع الوبائي في البلاد على ضوء الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الصحيفة إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عقدت اجتماعا مطولا، وقفت خلاله على الوضعية الوبائية في المغرب وتطور السلالات المتحورة.. وأضافت أنها رفعت توصياتها إلى وزارة الصحة التي ستقوم بعرض هذه النتائج على الحكومة، من أجل ترجمة المعطيات الوبائية إلى قرارات تتعلق بالإجراءات الوقائية؛ ومن ضمنها كيفية التعامل مع شهر رمضان.

كما أشارت الصحيفة إلى البلاد سجلت اليوم 696 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جانبه حذر عضو باللجنة - بناء على نتائج الاجتماع - من أن الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة.

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