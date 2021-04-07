فلسطين والبرازيل يبحثان تعزيز التعاون فى مجال التعليم

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني محمود أبومويس مع سفير البرازيل لدى فلسطين إليساندرو كانديس، سبل تطوير التعاون الثنائي.وناقش الطرفان خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، آليات التعاون في مجال التعليم التقني، وتبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وآلية تنفيذ مشروع التعاون الثلاثي (الألماني، البرازيلي، الفلسطيني) الذي يهدف لدعم التعليم التقني والمهني وتخضير الاقتصاد.وقال أبومويس إن دعم التعليم التقني والمهني توجه لدى الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال.من جهته شدد السفير البرازيلي على أهمية الشراكة بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعهد بالعمل على توسيع الشراكة القائمة.