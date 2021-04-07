الجيش الصومالى يدمر قواعد ميليشيا الشباب بمحافظة غلغدود

دمر الجيش الوطني الصومالي في عملية عسكرية قواعد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.وقال الجنرال محمد تهلبل- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء- إن الجيش الوطني حرر عدة مناطق من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود، وقتل العشرات من المسلحين الإرهابيين.