الجيش الصومالى يدمر قواعد ميليشيا الشباب بمحافظة غلغدود
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:32 م
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دمر الجيش الوطني الصومالي في عملية عسكرية قواعد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.
وقال الجنرال محمد تهلبل- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء- إن الجيش الوطني حرر عدة مناطق من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود، وقتل العشرات من المسلحين الإرهابيين.
وقال الجنرال محمد تهلبل- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء- إن الجيش الوطني حرر عدة مناطق من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود، وقتل العشرات من المسلحين الإرهابيين.