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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:37 م
الطفلة ريماس
الطفلة ريماس
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قررت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، حبس المتهم بخطف وقتل الطفلة، «ريماس محمد جلال عبدالرازق»، 8 سنوات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكشف التقرير المبدئي للطبيب الشرعي مفاجأة عقب تشريح جثة الطفلة ريماس، حيث أكد أن الطفلة لم يتم اغتصابها، ولكنه أكد محاولة المتهم ذلك وفشله بعد مقاومة الطفلة له وصراخها فقام بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى أمس إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بالعثور على جثة طفلة 8 أعوام، بإحدى العمارات خلف منطقة الإسعاف بدكرنس، وتجمع الأهالي حول المنزل الذي عثروا فيه على الطفلة في محاولة للفتك بالمتهم.

وانتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وباقتحام منزل المتهم ويعمل حدادًا تبين وجود جثة الطفلة وبها 3 طعنات.

وتجمهر المئات من أهالي مدينة دكرنس حول المنزل في محاولة للفتك بالمتهم، مطالبين بالقصاص منه، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المكان، وجرى نقله بعد الاستعانة بقوات الأمن المركزي إلى مركز شرطة دكرنس، وإيداع جثة الطفلة المشرحة.

وبسؤال شهود عيان أكدوا أن الطفلة خرجت من منزلها لشراء الخبز من أحد مخابز المدينة القريبة من منزلها وشاهدها المتهم فاستدرجها لمنزله بحجة أن أمها تنتظرها هناك، وحاول الاعتداء الجنسي عليها إلا أن الطفلة صرخت، وخوفًا من افتضاح أمره طعنها حتى الموت.

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، لمعاينة موقع الحادث وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه.

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