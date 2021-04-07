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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 68 عنصرا من طالبان وإصابة 74 آخرين في عمليات هجومية بأفغانستان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:08 م
طالبان
طالبان
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لقي ما لا يقل عن 68 عنصرا من حركة طالبان حتفهم، فيما أصيب 74 آخرون إثر عمليات هجومية شنتها قوات الحكومة الأفغانية في أقاليم هيرات وفارياب وفرح وبدخشان وقندوز وقندهار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان لها بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إلى أن العمليات الهجومية شنتها القوات الحكومية في أقاليم هيرات وفارياب وفرح وبدخشان وقندوز وقندهار.

وكتب نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان - في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم - أنه تم العثور على 211 عبوة ناسفة تابعة لحركة طالبان خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمكنت القوات الأفغانية من إبطال مفعولها.

وذكرت الوزارة، في بيان آخر، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية مدعومة بمساندة جوية شنت عدة عمليات في إقليم قندهار، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 19 من عناصر طالبان وإصابة 12 آخرين، كما تم تدمير بعض أسلحتهم وذخائرها.

واكتشف الجيش الوطني الأفغاني في الإقليم 59 قنبلة زرعتها عناصر طالبان، وتمكن الجيش أيضا من إبطال مفعولها.

وأوضحت الوزارة أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية الأفغانية استهدفت تجمعا لطالبان في إقليم قندوز، قُتل فيه 17 من المسلحين وأصيب 15 آخرون.

من جانبها، لم تعلق حركة طالبان بعد على عدد الضحايا الذي نشرته وزارة الدفاع الحكومية حتى الآن.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل انتحاري قبل أن يصل إلى هدفه في منطقة بانجواي بإقليم قندهار، وأفادت الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن عربة مفخخة تابعة لطالبان أسقطت بالرصاص قبل أن تتمكن من الوصول وإحداث فوضى في المنطقة.

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