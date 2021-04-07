«مكافحة الإدمان» يطلق يوما رياضيا للمتعافيات من التعاطي

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يوما رياضيا للفتيات المتعافيات من الإدمان بنادي الزهور، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بهدف إعادة دمج المتعافيات مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كره الطائرة والسلة وتنس طاولة،بمشاركة متعافيات الخط الساخن «16023».وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على تسليم الجوائز والميداليات للفريق الفائز، وهو ما لاقى قبولا لدى المتعافيات مرددين هتافات «أنت أقوى من المخدرات»، كما حرص على تحفيزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع بعد رحلة التعافي، بحضور المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور.وصرح عمرو عثمان، بأن الهدف الأساسى من تنظيم اليوم الرياضى هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان وخاصة الفتيات المتعافيات ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بإلاضافة إلى بث روح التحدى والإرادة في تنافس رياضى بين الفتيات المتعافيات.وأكد عثمان توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لمتعاطى المواد المخدرة ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة وسهولة الوصول إليها من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» الذي يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعى، وإتاحة الخدمات دون أي نوع من التمييز مع ضمان سرية البيانات.