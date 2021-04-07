رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بكورونا في قطاع غزة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ 1916 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة فرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة أنه تقرر "إغلاق جميع المؤسسات التعليمية وتشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال، ابتداء من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر".وأضاف في بيان له الليلة الماضية أنه تقرر أيضا "الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقا وهي إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات والإغلاق الليلي يوميا عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبيةالأسبوعية ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة".