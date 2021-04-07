سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي

قالت الشاعرة بهية طلب خلال حفل توقيع ومناقشة رواية "هبات ساخنة" للكاتبة سعاد سليمان٬ بأتيليه القاهرة: لم تكتف سعاد سليمان بالشخصية الأساسية في الرواية وهي "سلمي"٬ التي تمر بهذه الهبات الساخنة٬ فهناك مجموعة من الشخصيات النسائية الغريبة التي لا أعرف كيف كونتها وجمعتها سعاد سليمان.تابعت طلب موضحة: بجانب شخصية سلمي الرئيسية هناك شخصيات نسائية عديدة في الرواية٬ فهناك سماهر٬ وفتنة٬ وسلطانة٬ وكل شخصية من هذه الشخصيات تمتلك عالما بمفردها. كما أن انتقاء الكاتبة للمكان وهو وسط البلد وهو مكان مؤثر فينا جميعا. وشعرت وأنا أقرأ الرواية بأن سعاد قد كتبت عن أشياء تمنيت أنا شخصيا أن أكتبها عن وسط البلد لأنني من عشاقه.من جانبها قالت الكاتب سعاد سليمان عن روايتها الصادرة حديثا عن دار روافد للنشر:"أعترف أن رواية هبات ساخنة٬ رواية جريئة٬ وأعترف أنه لا توجد هناك كاتبة أو حتي سيدة تطرقت لموضوع الرواية وهو سن اليأس عند النساء. ومصطلح سن اليأس مصطلح علمي صحيح.تابعت سعاد: الحقيقة أن للجسد أفاعيله عندما يفقد بعض هرموناته خاصة هرمون الأستروجين لدي السيدات٬ وهي التجربة التي مررت بها شخصيا وكانت مهمة جدا بالنسبة لي٬ في عمر الخامسة والخمسين مع إنقطاع الدورة الشهرية٬ ومن ثم بدأت بعض التغييرات في جسدي لم أختبرها من قبل لم يحدثني أحد عنها من قبل ولا حتي أعرفها.وأوضحت سليمان: عندما ينقطع إفراز هرمون الأستروجين يسبب أعراض قاسية للسيدات٬ خاصة وأنه هرمون هام جدا٬ فتبدأ هشاشة العظام قلق وتوتر٬ وتعرق ليلي٬ وطوال الوقت تغيرات في درجة الحرارة ما بين السخونة الشديدة والبرد٬ ليس أقل من 100 مرة طوال الليل والنهار٬ لا عارفة أنام ولا أكل ولا أشتغل لدرجة أنني ضبطت نفسي أحاول الانتحار حرفيا. أخذت هرمون بديل فسبب لي الروماتويد فامتنعت عنه فعادت الهبات الساخنة مرة أخري. كانت لي صديقة مذيعة في التليفزيون٬ الزميلة فاطمة السرودي٬ واللي بهديها الرواية٬ وفي إحدي المرات لاحظت ما أنا فيه فسألتني ما بك٬ فقلت لها "هبة من الهبات الساخنة" فقالت لي الله حلو العنوان ما تكتبي ما تعانيه في رواية. ولأن التجربة مفزعة وشديدة القسوة حمستني صديقتي علي كتابتها.وأضافت سليمان: هبات ساخنة اسم علمي بحت وليس من ابتكاري٬ ولا أي تجاوز فيه. وعندما بدأت في كتابة الرواية إنطلقت مني أنا شخصيا٬ لكن بعد ذلك بدأت تتركني وتذهب لشخصية ثانية هي "سلمي حافظ"٬ وهي شخصية من شدة معايشتها لي دفعتني للصعود إلى سطح العمارة الكائنة في 1 شارع مظلوم وأطرق علي باب سلمي. وحتي أم سلمي وهي سيدة غاوية تحف وأنتيكات والباعة يحتالون عليها دائما. حتي أنني قبل أن أرسم الشخصية قمت ببحث وسألت باعة محالات التحف والأنتيكات عن عالمهم وفوجئت بوجود سيدة حقيقية في الواقع تشبه إلي حد بعيد أم سلمي.وعن وجود الروائي الراحل مكاوي سعيد كبطل من أبطال الرواية أكدت سعاد: بعض الأصدقاء ومن قرأوا الرواية استهجنوا أن أكتب عنه وهو غائب وليس موجود بيننا ليرد علي ما كتبته٬ إلا أنني استعنت بمكاوي نفسه٬ عندما كتب في روايته "أن تحبك جيهان" عن الفنان التشكيلي عبد الهادي الوشاحي وكان قد توفي.