رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:06 م
نضال ممدوح
طباعة
قالت الشاعرة بهية طلب خلال حفل توقيع ومناقشة رواية "هبات ساخنة" للكاتبة سعاد سليمان٬ بأتيليه القاهرة: لم تكتف سعاد سليمان بالشخصية الأساسية في الرواية وهي "سلمي"٬ التي تمر بهذه الهبات الساخنة٬ فهناك مجموعة من الشخصيات النسائية الغريبة التي لا أعرف كيف كونتها وجمعتها سعاد سليمان.

تابعت طلب موضحة: بجانب شخصية سلمي الرئيسية هناك شخصيات نسائية عديدة في الرواية٬ فهناك سماهر٬ وفتنة٬ وسلطانة٬ وكل شخصية من هذه الشخصيات تمتلك عالما بمفردها. كما أن انتقاء الكاتبة للمكان وهو وسط البلد وهو مكان مؤثر فينا جميعا. وشعرت وأنا أقرأ الرواية بأن سعاد قد كتبت عن أشياء تمنيت أنا شخصيا أن أكتبها عن وسط البلد لأنني من عشاقه.

من جانبها قالت الكاتب سعاد سليمان عن روايتها الصادرة حديثا عن دار روافد للنشر:"أعترف أن رواية هبات ساخنة٬ رواية جريئة٬ وأعترف أنه لا توجد هناك كاتبة أو حتي سيدة تطرقت لموضوع الرواية وهو سن اليأس عند النساء. ومصطلح سن اليأس مصطلح علمي صحيح.

تابعت سعاد: الحقيقة أن للجسد أفاعيله عندما يفقد بعض هرموناته خاصة هرمون الأستروجين لدي السيدات٬ وهي التجربة التي مررت بها شخصيا وكانت مهمة جدا بالنسبة لي٬ في عمر الخامسة والخمسين مع إنقطاع الدورة الشهرية٬ ومن ثم بدأت بعض التغييرات في جسدي لم أختبرها من قبل لم يحدثني أحد عنها من قبل ولا حتي أعرفها.

وأوضحت سليمان: عندما ينقطع إفراز هرمون الأستروجين يسبب أعراض قاسية للسيدات٬ خاصة وأنه هرمون هام جدا٬ فتبدأ هشاشة العظام قلق وتوتر٬ وتعرق ليلي٬ وطوال الوقت تغيرات في درجة الحرارة ما بين السخونة الشديدة والبرد٬ ليس أقل من 100 مرة طوال الليل والنهار٬ لا عارفة أنام ولا أكل ولا أشتغل لدرجة أنني ضبطت نفسي أحاول الانتحار حرفيا. أخذت هرمون بديل فسبب لي الروماتويد فامتنعت عنه فعادت الهبات الساخنة مرة أخري. كانت لي صديقة مذيعة في التليفزيون٬ الزميلة فاطمة السرودي٬ واللي بهديها الرواية٬ وفي إحدي المرات لاحظت ما أنا فيه فسألتني ما بك٬ فقلت لها "هبة من الهبات الساخنة" فقالت لي الله حلو العنوان ما تكتبي ما تعانيه في رواية. ولأن التجربة مفزعة وشديدة القسوة حمستني صديقتي علي كتابتها.

وأضافت سليمان: هبات ساخنة اسم علمي بحت وليس من ابتكاري٬ ولا أي تجاوز فيه. وعندما بدأت في كتابة الرواية إنطلقت مني أنا شخصيا٬ لكن بعد ذلك بدأت تتركني وتذهب لشخصية ثانية هي "سلمي حافظ"٬ وهي شخصية من شدة معايشتها لي دفعتني للصعود إلى سطح العمارة الكائنة في 1 شارع مظلوم وأطرق علي باب سلمي. وحتي أم سلمي وهي سيدة غاوية تحف وأنتيكات والباعة يحتالون عليها دائما. حتي أنني قبل أن أرسم الشخصية قمت ببحث وسألت باعة محالات التحف والأنتيكات عن عالمهم وفوجئت بوجود سيدة حقيقية في الواقع تشبه إلي حد بعيد أم سلمي.

وعن وجود الروائي الراحل مكاوي سعيد كبطل من أبطال الرواية أكدت سعاد: بعض الأصدقاء ومن قرأوا الرواية استهجنوا أن أكتب عنه وهو غائب وليس موجود بيننا ليرد علي ما كتبته٬ إلا أنني استعنت بمكاوي نفسه٬ عندما كتب في روايته "أن تحبك جيهان" عن الفنان التشكيلي عبد الهادي الوشاحي وكان قد توفي.

موضوعات متعلقة

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

الأكثر قراءة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

«رحلة قلب قاصر» كتاب طبي جديد وتجربة شخصية لـ عمران الشامسي

سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي

أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر..الأحد المقبل