محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإستكمال باقي الإجراءات القانونية واعتماده من وزير الإسكان، وذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.وقال محافظ أسيوط إنه تم خلال الأشهر الماضية اعتماد 8 مخططات استراتيجية للمدن والأحياء بالمحافظة وما ترتب عليها من إعداد المخططات التفصيلية لعدد 3 مدن هي منفلوط وأبنوب وصدفا وجاري عمل تلك المخططات عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لافتًا إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات تعتبر مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة فضلًا عن أن تلك المخططات هي بمثابة خطوط تنظيم للمدن والقرى داخل الأحوزة العمرانية والتي يتم على أساسها استصدار تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.وشدد على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والأحياء للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي وتسهيل إستصدار التراخيص المطلوبة للبناء على المواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم اعتماده لمشروع المخطط التفصيلي لمدينة القوصية.وأشار المحافظ إلى إنه جاري الانتهاء من مراجعة المخططات التفصيلية لعدد 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج وفور الانتهاء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاعتماد للعمل بها موجهًا الشكر لوزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجميع الجهات التي شاركت في إعداد تلك المخططات لسرعة نهو تلك المخططات وفقًا للاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لذلك.كان محافظ أسيوط قد اعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية وتم ارساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستكمال باقي الاجراءات القانونية وذلك بعد أن نظمت المحافظة جلسة استماع بقاعة المجلس التنفيذي لمركز ومدينة القوصية بالمبنى الإداري القديم بشأن المخطط الإستراتيجي العام الجديد لمدينة القوصية لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدني للوقوف على مدى قابليتهم لعمليات التوسعة التي سوف تحدث في الشوارع عند التطبيق وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والطبيعية والمجتمع المدني والعشرات من المواطنين بمدينة القوصية.وأوضحت المهندسة ايمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية يضم بعض المقترحات من بينها (عرض الطرق التجميعية، وعرض الطرق الشريانية) فضلًا عن تعديل لعدد من الشوارع الرئيسية والتجميعية بالمدينة وذلك بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة مشيدة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنهو المخطط الاستراتيجي لمدينة القوصية واعتماده.