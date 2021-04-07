26.4 مليون جرعة من لقاحات لكورونا فى البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 26.4مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13.1 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 336 ألفًا و947 حالة.ومضى عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.