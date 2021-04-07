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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:40 م
أعمال تبطين بعض
أعمال تبطين بعض الترع
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري، ويصل عددها في المرحلة الأولى 35 ترعة بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه بأطوال 194 كيلو، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكل الطرق الممكنة وتحسين الري بالقرى والنجوع.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بني غالب بطول 12.500 كم، التي تنفذها الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بأسيوط، واستمع إلى شرح للأعمال التي يجري تنفيذها بواسطة قطاع التوسع الأفقي بنطاق المحافظة والتي تجاوز تكلفتها الاستثمارية حوالي 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلو مترًا، وتشمل ترع (بني غالب، باقور، منفلوط، البسيوني، بانوب، أبنوب، شقلقيل، بني سميع)، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكل الطرق الممكنة وتحسين الري.
وتفقد المحافظ أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابية المدابغ اليسرى بطول 5.800 كم واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الري للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومعدلات التنفيذ وفقًا لخطة الوزارة.
وأصدر محافظ أسيوط تعليماته لرئيس مركز أسيوط بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا إياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث، وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة، بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.

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