خريطة برامج ومسلسلات شبكة قنوات «MBC مصر» في رمضان 2021

خريطة مسلسلات رمضان 2021 MBC مصر مسلسل "قصر النيل" بعد أن واصلت ترسيخ نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة دينا الشربيني في ثالث بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان 2021 ، من خلال مُسلسل "قصر النيل"، بعد أن حقق مُسلسلها في رمضان الماضي "لعبة النسيان" نجاحا لافتًا، تُشارك دينا الشربيني هذا العام بمُسلسل "قصر النيل"، حيث تدور وقائع الدراما المشوقة في أجواء مصر في خمسينيات القرن الماضي، حيث تتشابك الأحداث بين العلاقات العائلية والمتغيرات السياسية الساخنة في هذه الفترة.. ويُشارك في بطولة " قصر النيل " مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، محمود البزاوي، أحمد مجدي، وآخرين.. والمُسلسل تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج خالد مرعي.



ومسلسل "خلي بالك من زيزي" بعد نجاح لافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة السينما والدراما، تظهر النجمة الشابة أمينة خليل في إطلالة ثانية عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "خلي بالك من زيزي"، الذي تدور أحداثه في صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي يجمع الكثير من الكواليس الشيقة. والمُسلسل بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.. وآخرين.. وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.



ومسلسل "لحم غزال" عام بعد عام تتأكد نجاحات النجمة غادة عبد الرازق، التي تُطل عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، من خلال مسلسل "لحم غزال"، التي تدور أحداثه في أجواء شعبية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتلعب غادة عبد الرازق دور"غزال" في إطار غير تقليدي، مُسلسل "لحم غزال" يُشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



ومسلسل "ملوك الجدعنة" في تجربة جديدة ومُختلفة تجمع شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، النجمان مُصطفي شعبان، وعمرو سعد في أول إطلالة لهما معًا من خلال الدراما المميزة "ملوك الجدعنة"، الذي تدور أحداثه حول قصة صعود شابان من قاع المُجتمع يتعرضان للكثير من الصعوبات والمشاكل في إطار غير تقليدي، مُسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، وآخرين... ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.



برامج رمضان 2021 على MBC مصر اما البرامج فتقدم القناة 8 برامج أبرزهم برنامج رامز جلال حيث يقدم رامز طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام يستخدمهما للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر حاصدًا من خلالها المزيد من النجاحات.



وتقدم القناة برنامج "خمس نجوم"من خلال خمسة من النجوم يجتمعون لأول مرة معًا هم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. ينضم إلى النجوم الخمس عدد آخر من النجوم في كل حلقة.



وقررت القناة تقديم "فنانيس" كبرنامج أنيمشن يومي يجمع شخصيات فنانيس الشهيرة التي ارتبط بها مُشاهدو قنوات MBC على مدار السنوات الماضية، حيث يُقدمون خلال الحلقات عدد من المُغامرات الكوميدية المُرتبطة بالشهر الفضيل.



ومن البرامج الدينية تقدم mbc مصر برنامج "من القلب للقلب" والذي يفتح نافذة يومية للمشاهدين بهدف تطوير المظاهر السلوكية والارتقاء بالمُعاملات اليومية. ويستضيف البرنامج يوميًا على مدار الشهر الكريم د. أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما ستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي لعرض نماذج من قصص تبرز تفاعلهم مع الأحداث اليومية بصورة إيجابية.



ويستمر برنامج "الحكاية" حيث يواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم حلقات خاصة ومميزة من برنامج "الحكاية" خلال شهر رمضان. تتميز حلقات هذا الموسم بالكثير من المُفاجآت والمحتوى النوعي المستمدّ من روحيّة الشهر الكريم.



كما يستمر برنامج"يحدث في مصر" ويواصل الإعلامي شريف عامر تقديم حلقات البرنامج خلال شهر رمضان وذلك من خلال متابعات يومية وأخبار متجدّدة بأسلوب شريف عامر وطريقته المميزة.





حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل وتقدم القناة برنامج طبخ جديد بعنوان "ملح وسكر" لاشهى وأطيب الأطعمة وأقلّها ضررًا في الوقت نفسه، تُقدمها يوميًا "الشيف ميريت أسامة" من خلال برنامج "ملح وسكر" في مطبخها الشهير على مدار الشهر الكريم. وُقدم الشيف ميريت وصفات خاصة لتحضير الأطعمة المتنوعة ضمن وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية.



ويواصل برنامج "صباحك مصري" مع هشام عاصي يوميًا تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية إلى جانب مجموعة واسعة من النصائح الصحية وسواها.. كل ذلك ضمن فقرات متنوعة تناسب اهتمام المُشاهدين خلال شهر الصوَم.

وتقدم القناة برنامج طبخ جديد بعنوان "ملح وسكر" لاشهى وأطيب الأطعمة وأقلّها ضررًا في الوقت نفسه، تُقدمها يوميًا "الشيف ميريت أسامة" من خلال برنامج "ملح وسكر" في مطبخها الشهير على مدار الشهر الكريم. وُقدم الشيف ميريت وصفات خاصة لتحضير الأطعمة المتنوعة ضمن وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية.ويواصل برنامج "صباحك مصري" مع هشام عاصي يوميًا تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية إلى جانب مجموعة واسعة من النصائح الصحية وسواها.. كل ذلك ضمن فقرات متنوعة تناسب اهتمام المُشاهدين خلال شهر الصوَم.

تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان 2021 باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين، وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع مُختارات من الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية.فتنفرد شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان 2021 بعرض 4 مُسلسلات حصرية يغلب عليها الطابع الإجتماعي والترفيهي الراقي هي