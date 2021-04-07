تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي، بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج" لإحدى أكبر شركات الإنتاج الفني للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه، لجلسة 14 أبريل المقبل.وتعود وقائع التداعي إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، وادعى أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرارًا مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.