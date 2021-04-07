مستثمر: إجراءات البنك المركزي ساهمت في انتعاش القطاعات الاقتصادية

ثمن المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية جائحة كورونا من خلال المبادرات والقرارات التحفيزية للصناعة المحلية.وأكد العادلي في تصريح لـ"الدستور"، ـن إجراءات المركزي تحديدًا أحدثت حالة من الحراك في جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية، صناعية، تجارية حتى القطاع السياحي أيضًا، مشيرا إلى أن هناك عدد من مصانع منطقة بدر استفاد من مبادرة المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة في الاقتصاد المحلي فهو يقوم بدور كبير في تشغيل الشباب فضلًا عن زيادة الاستثمارات المحلية.