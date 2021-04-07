«المترو»: تكثيف تعقيم وتطهير القطارات خلال رمضان

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك استعدادًا كاملًا لشهر رمضان من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير داخل المحطات في الخطوط الثلاثة.وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مع زيادة أعداد الركاب خلال شهر رمضان يتطلب الأمر تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، لضمان عدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم تزويد الخط بمزيد من القطارات في وقت الذروة لضمان عدم التكدس.