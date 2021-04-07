محافظ الوادي الجديد يتابع الإستعدادات لاستقبال رمضان

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور محمد أنيس السكرتير العام المساعد، اللواء محمد سعد نائب مدير الأمن المحافظة، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.شدد المحافظ على الانتهاء من إستعدادات استقبال شهر رمضان بتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار، والمرور الدائم على المخابز بالمدن والقرى للتأكد من جودة الخبز، وإنشاء منافذ لبيع الخضروات والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية وشوادر للحوم بأسعار مخفضة.كما وجه بتشديد الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات خلال الموجة الثالثة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتشديد الرقابة على هذه الإجراءات بالمساجد خلال شهر رمضان لمنع التزاحم وتحديد إشتراطات فتح مصلي السيدات بالمساجد الكبرى، ودعم قطاع الصحة بأجهزة تنفس صناعي ومراجعة أرصدة وإحتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات،مناشداََ المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس.