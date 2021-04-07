رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع الإستعدادات لاستقبال رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:58 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
طباعة
ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور محمد أنيس السكرتير العام المساعد، اللواء محمد سعد نائب مدير الأمن المحافظة، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

شدد المحافظ على الانتهاء من إستعدادات استقبال شهر رمضان بتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار، والمرور الدائم على المخابز بالمدن والقرى للتأكد من جودة الخبز، وإنشاء منافذ لبيع الخضروات والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية وشوادر للحوم بأسعار مخفضة.

كما وجه بتشديد الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات خلال الموجة الثالثة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتشديد الرقابة على هذه الإجراءات بالمساجد خلال شهر رمضان لمنع التزاحم وتحديد إشتراطات فتح مصلي السيدات بالمساجد الكبرى، ودعم قطاع الصحة بأجهزة تنفس صناعي ومراجعة أرصدة وإحتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات،مناشداََ المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس.

موضوعات متعلقة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تعويض «الطيار الموقوف» 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر..الأحد المقبل

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية