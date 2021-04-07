إصابة 6 في تصادم تروسيكل مع عامود إنارة بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم تروسيكل في عمود إنارة، بقرية شرق سمهود، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة حمدي عارف حسن، 35 عامًا، وشقيقه رشدي عارف حسن، 51 عامًا، ووأحمد مهدي حماده، 29 عامًا، ومعوض عبدالسميع محمد، 42 عامًا، وأنور ناصر عبدالموجود، 15 عامًا، وومصطفى أبوالسعود عبدالعليم، 15 عامًا.تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.