رسالة لواشطن.. أهداف الهجوم الإسرائيلي على سفينة الاستخبارات الإيرانية

أهمية السفينة لإيران

أهداف الهجوم

هناك ارتباط بين المحادثات الجارية في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية والهجوم الإسرائيلي على السفينة الإيرانية "سافيز" في البحر الأحمر.يمكن الافتراض بأن الحرب البحرية بين إيران وإسرائيل منذ أسابيع هدفها الأساسي هو إرسال إشارات إلى إدارة بايدن في واشنطن بأن الشرق الأوسط، وخاصة المواجهة مع إيران، يجب أن يصبح ضمن أولويات السياسة الخارجية لواشنطن - وأن إذا لم يتم التعامل مع مشاكل إسرائيل وإيران بشكل شامل، فقد يتصاعد الوضع إلى حرب.هذه هي النظرة العليا، ولكن التفاصيل أكثر إثارة للاهتمام، فالسفينة الإيرانية التي تعرضت للقصف أمس هي في الواقع قاعدة بحرية عائمة تابعة لقوة البحرية التابعة للحرس الثوري في مشاة البحرية قبالة سواحل اليمن وجيبوتي.كقاعدة بحرية عائمة، كان لسافيز هدفان رئيسيان: تأمين الشحن الإيراني في البحر الأحمر والسماح للقوارب السريعة والقيادة البحرية للحرس الثوري بمهاجمة السفن المدنية أو العسكرية بطريقة تخدم مصالح إيران. على سبيل المثال، توفر القوارب السريعة على السفينة، والتي يبحر بها أفراد من الحرس الثوري ، الحماية لناقلات النفط الإيرانية أو سفن الأسلحة الإيرانية التي تبحر عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر لتهريب حمولتها إلى سوريا ولبنان.يعلم الإيرانيون أن الأمريكيين وإسرائيل موجودون في المنطقة، ولذلك فهم يؤمنون سفنهم باستخدام السفن السريعة الموجودة على سافيز، كما تستخدم السفينة لجمع معلومات استخبارية عن السفن السعودية التي تفرض الحظر البحري على المتمردين الحوثيين في اليمن .في الوقت الذي لا تبحر السفينة من ميناء إلى ميناء على الإطلاق ، لكنها ترسو عادة قبالة الساحل اليمني ، على بعد 1600 كيلومتر جنوب إسرائيل.هذه السفينة ، المملوكة لشركة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني، تعرضت لضربات أشد بكثير من السفن الأخرى التي ضربتها إسرائيل، حسب الصحف الأجنبية ، لأنها قامت بتهريب النفط أو الأسلحة إلى سوريا ولبنان. الضرر هذه المرة تحت خط الماء وشل السفينة الراسية في وسط البحر لفترة طويلة جدا.لذلك ، يمكن الافتراض أن الضرر قد لحق بمروحة ودفة السفينة التي كانت في مؤخرة السفينة ، ومن الصعب جدًا إصلاح واستبدال الأجزاء التالفة في وسط البحر. وبالتالي، سيتعين على الإيرانيين إرسال سفينة لسحب سافيز إلى ميناء كبير حتى يتم إصلاحها وعلى الأرجح في إيران نفسها. قد يستغرق سحب السفينة وإصلاحها أسابيع ، إن لم يكن شهورًا.هذه الأضرار، تعتبر تصعيداً للحرب البحرية السرية بين إسرائيل وإيران في البحر الأحمر والبحر المتوسط. وأما عن الأهداف الإسرائيلية من الهجوم على السفينة فيمكن رصدها على النحو التالي:الأول: الانتقام من الأضرار التي لحقت بالسفينة الإسرائيلية المملوكة لأودي أنجل، التي هوجمت في طريقها من تنزانيا إلى الهند قبل أسابيع.الثاني: ردع الإيرانيين والتوضيح لهم أن إسرائيل لها سيادة بحرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، وأنه من الأفضل لهم عدم محاولة الإضرار بالسفن الإسرائيلية أو الملكية الإسرائيلية في المناطق القريبة من شواطئهم، وهي: الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب. كما أن الردع ضروري للإيرانيين لوقف تهريب النفط والأسلحة إلى سوريا ولبنان.الهدف الثالث: هو رسالة لواشنطن بأن إسرائيل ستواصل حربها على التهريب الإيراني وأنشطتها في جميع أنحاء المنطقة - أي في سوريا ولبنان والعراق واليمن. في الوقت الذي يبذل الأمريكيين يبذلون اجهودًا للتصالح مع إيران.ولأن كما يبدو أن تل أبيب بعيدة عن المحادثات في فيينا، فإن إحدى طرق نتنياهو لتذكير الأمريكيين بأن إسرائيل يمكن أن تفسد اللعبة بالنسبة لهم هي من خلال "الدبلوماسية الحركية السرية"، والتي يعد إيذاء التهريب الإيراني إحدى وسائلها.