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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلال تفقد معرضها الأول.. محافظ البحيرة يوجه بزيادة إنتاج الزهور

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:54 م
محافظ البحيرة يوجه
محافظ البحيرة يوجه بزيادة إنتاج الزهور
البحيرة معوض هويدى
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تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض الزهور بحديقة مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، والذي تم افتتاحه 21 مارس الماضي بالتزامن مع أعياد الربيع.

وأكد آمنة، أن المعرض يحتوي على أنواع مختلفة من الزهور والأشجار، من خلال منتجات مشتل الوحدة المحلية بجانب بعض الجهات المشاركة، لضمان تنوع المعروضات وخروج المعرض بالشكل المطلوب، بجانب عدد من الأنشطة الثقافية المختلفة والأعمال اليدوية وورش العمل.

وأضاف أن المعرض يتضمن تنظيم ورش للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، تنوعت ما بين الرسم وتلوين الوجة والمشغولات اليدوية وكذلك ورش التوعية بطرق الحفاظ على النباتات ورعايتها، وطرق تدوير المخلفات البيئية والإستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع قصر ثقافة كفر الدوار والإدارة التعليمية بكفر الدوار.

وأكد المحافظ على الاستفادة من الزهور النادرة والنباتات الطبية عن طريق زيادة الإنتاج، وطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بالمعرض الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بتوافد العديد من المواطنين من أبناء المدينة والمركز على المعرض.

وأوضح اللواء أحمد مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أن المعرض يهدف إلى تنمية الذوق العام للمواطنين، وكذلك تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال، من خلال تنظيم زيارات مدرسية للمعرض وتنفيذ عدد من الأنشطة والورش، ولاسيما حول الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية وطرق العناية بالنباتات، فضلًا عن توفير الزراعات المتنوعة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

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