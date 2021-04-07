رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لمضي المدة.. سقوط عقوبة مدير حسابات بقنوات «النيل»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:51 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
انتهت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأربعاء، إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة قبل رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام وأحد المسئولين بقطاع قنوات النيل المتخصصة على خلفية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام "أموال ماسبيرو".

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي ومحمد أبو العيون، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

وأقيمت الدعوى التأديبية رقم 110 لسنة 62 قضائية عليا ضد مسئولين بقطاع قنوات النيل المتخصصة بتهمة الفساد المالي والإداري، وتسهيل الاستيلاء على أموال ماسبيرو.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المخالفة المنسوبة إلى رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام، وقعت في غضون عام 2009 ولم يبدأ التحقيق فيها الا عقب الإبلاغ عنها في 17 سبتمبر 2019، أي أن التحقيق في المخالفة بدأ بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة (7) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996.

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى الممثل القانوني لإحدى الشركة الخاصة مقابل تنفيذ إحدى البرامج بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد، حيث قامت الشركة بتنفيذ 12 حلقة من البرنامج المطلوب بينما تم الاتفاق على 30 حلقة وقامت الشركة بالحصول على مستحقاتها بالزيادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة


الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)