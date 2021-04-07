وكيل «صحة المنوفية» يتفقد 3 مستشفيات ومركز تطعيم لقاح كورونا

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، سير العمل بمستشفيات منوف العام، وحميات منوف، وصدر منوف ومركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى حميات منوف، لمتابعة استعداد المستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بالفيروس، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.و تفقد وكيل صحة المنوفية، أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، ورفع كفاءة الأقسام الطبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة الأقسام الطبية بالمستشفيات، ومتابعة خطوط السير للحالات المرضية وفرز الحالات.كما تفقد " جودة" مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، بمستشفى حميات منوف والمخصص لتطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كما عاين خطوط السير وتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وكذلك توافر الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، للحفاظ علي صحة المواطنين.