تعويض «الطيار الموقوف» 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبواليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.