للتغيب عن العمل.. التحقيق مع 71 موظفا حكوميا في الدلنجات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية، والخدمية، والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدى إبراهيم، رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، حملات تفتيشية علي المصالح الحكومية بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، وتم إحالة 71 موظفا للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون وجود سند قانوني.