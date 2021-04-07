حبس عاطل تعدى على خفير فيلا ابنة فيفي عبده لسرقتها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على خفير فيلا والشروع في السرقة بمنطقة كينج مريوط، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عن الواقعة، وكشفت التحقيقات أن الفيلا ملك ابنة الفنانة فيفي عبده، بشارع كنج مريوط الجديد.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بإصابة خفير فيلا بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم تحديد المتهم ويدعى "ك. ع. أ"، عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية، ترك منزل والده عقب خلافات عائلية بينهم وفر هاربا إلى محافظة الإسكندرية بدائرة العامرية ثان، وفي منتصف الليل حاول البحث عن محاولة للسرقة والايواء، وقفز من أعلى سور الفيلا فشاهده المجني عليه وعند مطاردته والإمساك به تعدى عليه بالضرب وتسبب في إصابته وفر هاربا.وتبين من التحقيقات أن المتهم مسجل شقي من محافظة الشرقية، وتم نقل الخفير لتلقي العلاج وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من القبض علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 3931 لسنة 2021 جنح قسم العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.