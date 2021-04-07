شكري يلتقي البطريرك الماروني بشارة الراعي في لبنان

التقى سامح شكري وزير الخارجية، قبل قليل، البطريرك الماروني بشارة الراعي، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يجريها إلى لبنان.والتقى سامح شكري بكل من الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق، وينقل فيها رسالة التضامن والتكاتف والحرص على تجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن.وأعرب شكري عن تضامن مصر مع لبنان في هذه الآونة والقلق الذي يراود مصر لاستمرار الأزمة السياسية، مشددًا على أهمية العمل بكل اجتهاد وسرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين والخروج من هذه الأزمة واطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة في توفير الخدمات، وإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة ومنها التحديات الاقتصادية والتحديات المتصلة بجائحة كورونا.