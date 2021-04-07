«التموين»: من الصعب مد «أهلا رمضان» بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر

كشف المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن المعرض الرئيسي سوبر ماركت "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات سينتهي يوم الإثنين المقبل، مؤكدا صعوبة المد لفترة إضافية أخرى لوجود مواعيد لعارضين آخرين، مؤكدا أن هناك فروع منتشرة على مستوى المحافظات ستصل إلى 2100 معرض بنفس أسعار المعرض الرئيسي والتنافس بين الشركات.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك لجان تموينية تقوم بالمرور على المعرض يوميا وعلى مدار الساعة، ومندوب عن حماية المستهلك والتجارة الداخلية للتأكد من التخفيضات والأسعار والجودة، وهو ما أدى إلى طمأنة المواطنين ورضا وقبول لهذه المعارض ونجاحها.