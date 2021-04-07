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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا.. نقابة المحامين تنظم حفل تأبين لأمين صندوقها سيد عبدالغني

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:46 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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تعقد نقابة المحامين المصرية، برئاسة رجائي عطية، بالتعاون مع عائلة الفقيد سيد عبدالغني، أمين صندوق نقابة المحامين، حفل تأبين للفقيد غدًا الخميس بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي؛ في تمام الساعة السادسة مساءً.

وجدير بالذكر أن الراحل سيد عبدالغني، أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، قد وافته المنية في يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.

وشيعت جنازة الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.

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