تدريب 40 موظفا على مهارات الحاسب الآلي بديوان محافظة سوهاج

نظمت وحدة التنفيذ المحلية بسوهاج، برئاسة الدكتورة نجاة موسى، برنامجًا تدريبيًا لـ 40 موظفًا على المهارات الفنية لمستخدمي الحاسب الآلي، من حيث الصيانة والبرمجة، بهدف صقل مهاراتهم فى التعامل مع الحاسب الآلي وإنجاز تكليفات العمل.وحرصت مدير وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة سوهاج، على تفقد سير العملية التدريبية ورافقها حاتم محمود عبد العزيز، أخصائي بناء القدرات، للتأكد من مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء سير العملية التدريبية بديوان عام المحافظة.وبدأ التدريب أمس الثلاثاء الموافق 6 ويستمر حتى 12 أبريل الجاري، ويشمل 40 موظفا من العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى الديوان العام والوحدات التابعة فى البرنامج التدريبي دعم فنى حاسب آلي "هارد وير، وسوفت وير"، ضمن خطة بناء القدرات لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والذي يهدف إلى صقل المهارات الفنية لمستخدمي الحاسب الآلي من حيث الصيانة والبرمجة.ووجهت الدكتورة شيرين إبراهيم، عضو المكتب التنسيقي واستشاري الدعم الفني، الشكر لمنسق التدريب لمستوى التنظيم والإشراف، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.