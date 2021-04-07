عون: نقدر دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في مساعدة لبنان على مواجهة الأزمات

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقديره وامتنانه للدور الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمات المختلفة التي يعاني منها، ولا سيما الأزمة الحكومية.





وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، عقب المباحثات المشتركة التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع الرئيس ميشال عون، أن الأخير أعرب عن أمله في أن تثمر الجهود المصرية عن نتائج إيجابية لا سيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من الأزمة الحكومية، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين من دون إقصاء أو تمييز.





وأضافت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية سامح شكري نقل إلى الرئيس ميشال عون، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن جمهورية مصر العربية مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.





وتابع البيان: "الرئيس عون شدد أمام الوزير سامح شكري على دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة لا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء".



