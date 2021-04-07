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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقالة وزير الصحة التشيكي من منصبه

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:23 م
رئيس وزراء التشيك
رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش
وكالات
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أقيل وزير الصحة التشيكي، يان بلاتني رسميا من منصبه اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم.

وهذا ثالث شخص يشغل المنصب خلال جائحة فيروس كورونا، وفي مؤتمر صحفي، قال بلاتني وهو مستقل إنه "كان لديه ضمير بشكل واضح"، جعله يؤدي وظيفته بشكل جيد، واصفا إقالته بأنه "قرار سياسي".

وربما استند القرار إلى حقيقة أن بلاتني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيش لا يتفقان على استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي، حيث كان بلاتني يريد أن ينتظر اتخاذ السلطات الأوروبية قرارا بشأنه.

وسيحل بيتر ارينبرجر، الذي يتولى مسؤولية جامعة "براغ فينوهرادي"، محل بلاتني.

وقال ارينبرجر في مقابلة صحفية إنه يسمح باستخدام اللقاح.

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