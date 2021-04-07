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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

66 رحلة دولية وداخلية بمطار الغردقة اليوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:23 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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تستقبل صالات السفر والوصول الداخلية والدولية بمطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، 66 رحلة جوية سياحية قادمة من القاهرة ومختلف دول العالم لنقل ما يقرب من 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

ويشهد مطار الغردقة الدولي خلال الآونة الأخيرة زيادة في معدلات التشغيل الداخلية والدولية، عقب حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الدولي للمطارات، في ظل حرص مسئولي المطار على تطبيق جميع الإجراءات والتوصيات الصحية المنصوص عليها دوليًا؛ لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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