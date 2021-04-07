روسيا تخفض توقعاتها لإنتاج النفط والغاز بالبلاد

خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط الخام والغاز والفحم في البلاد لعامي 2021 و2022، وذلك وفقًا لأحدث التعديلات في برنامج الحكومة الروسية لتطوير الطاقة.وذكرت وثيقة للحكومة الروسية: تم التوقيع عليها اليوم الأربعاء- بحسب وكالة أنباء "تاس"- أنه من المقرر أن يبلغ إنتاج النفط هذا العام 517 مليون طن بانخفاض عن توقعات سابقة عند 560 مليون طن.وأوضحت الوثيقة أن الحكومة الروسية خفضت توقعاتها لإنتاج النفط في 2022 إلى 548 مليون طن، بعدما كانت عند مستوى 558 مليون طن.. لكن التقديرات لإنتاج النفط في عامي 2023 و2024 بقيت دون تغيير.كما توقعت الحكومة الروسية تراجع إنتاج الغاز والفحم، ولكنها أبقت على توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال كما في السابق بإنتاج 30.1 مليون طن في عام 2021.كانت الحكومة الروسية وافقت الشهر الماضي على برنامج تطوير طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال، وتوقعت زيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من المستويات الحالية، أي إلى 140 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035.