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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير إفريقي يشيد بتطوير البنية التحتية لسكة حديد مصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:22 م
سكة حديد مصر
سكة حديد مصر
هدير سند
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أشادت صحيفة "افريكا نيوز" بالتزام الحكومة المصرية بالدفع باستثمارات كبيرة لتحديث وتطوير البنية التحتية للسكة الحديد، قائلة إن أمر من شأنه زيادة النمو الاقتصادي المستدام للبلاد ويسهل حركة النقل للأفراد والخدمات والبضائع.

ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، وافق على قرض بقيمة 145 مليون يورو، لتمويل تحسين أداء ونظم السكك الحديدية في مصر، ضمن مشروع ( ENRMP ).

وأشارت الصحيفة الإفريقية إلى أن التمويل سيتم استخدامه لتعزيز السلامة التشغيلية وزيادة قدرة الشبكة على خطوط السكك الحديدية الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي قولها: "ستكون أنظمة النقل الآمنة والميسرة والمريحة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث سيسمح مشروع تحديث السكك الحديدية الجديد بتحسين وتوسيع نظام السكك الحديدية في مصر من خلال بالتنقل النشط وتمكين التنمية الحضرية والريفية من خلال نظام مرتبط متعدد الوسائط، ويربط التكنولوجيا والابتكار بالنقل العام، وجميعها مكونات حيوية لإعادة البناء بشكل أفضل".

كما نقلت عن مالين بلومبرج، نائبة مدير عام البنك لشمال إفريقيا: "سيعزز المشروع بيئة النقل متعدد الوسائط في مصر، والحركة الفعالة للأفراد والخدمات والبضائع.

وأضافت: "تتماشى هذه العملية بشكل كامل مع استراتيجية البنك للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وبشكل أكثر تحديدًا، تطوير البنية التحتية التي تدعم توسع القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

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