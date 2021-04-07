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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تستبعد عودة سفيرها لدى واشنطن في المستقبل القريب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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نقلت وكالة الانباء الالمانية، اليوم الاربعاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله إنه يستبعد عودة سفير بلاده إلى أمريكا في المستقبل القريب، موضحا أن مسألة عودته مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.

وقال ريابكوف، في تصريح صحافي، حول تحديد توقيت عودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى الولايات المتحدة: ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة.

وأضاف انه سيتم تحديد التوقيت اعتمادًا على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي، متوقعا أنهم سيكونون قادرين على إظهار الرغبة، على الأقل نسبيًا، في تطبيع العلاقات، ويتخذون إجراءات ملحوظة.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف يوم 17 مارس الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، بعد تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن قال فيها إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «سيدفع الثمن» مقابل تدخله المزعوم في الانتخابات الأميريكية.

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