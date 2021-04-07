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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا ضد كوفيد-19 من وزارة الصحة المصرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:02 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هبه محمد
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رابط تسجيل لقاح كورونا ضد كوفيد-19، يشغل بال الكثير منا والخطوات التي يجب أن يفعلها المتقدم للحصول على اللقاح ضد كورونا المستجد، لذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا وبشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، عن الرابط الإلكتروني لتسجيل لقاح كورونا.

موقع تسجيل لقاح كوفيد-19

وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، عن المنصة الإلكترونية التي من خلالها يتمكن أي مواطن التسجيل بها وحجز اللقاح ضد كورونا المستجد، وقد بدأت الحملة أولًا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون التحمل والتصدي للفيروس، وطالبت الدكتورة هالة زايد بضرورة الإسراع والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، للحد من تفشي عدوى وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ولأن الكثير منا مهتم بالتسجيل في اللقاح ضد كورونا المستجد وعمليات البحث على محركات الانترنت بموقع جوجل، لذلك يكشف لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط تسجيل لقاح كورونا بالخطوات وكيفية التقديم، وذلك وفقًا لقرارات وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021

أطلقت وزارة الصحة والسكان، المنصة الإلكترونية التي من خلالها يتمكن أي مواطن التسجيل بها وحجز اللقاح ضد كورونا المستجد، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ولمنع الإزدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار عدوى كورونا، وتلتزم وزارة الصحة المصرية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية والمعلن عنها للجميع، وذلك خوفًا على صحة المواطنين والأسر من عدوى الوباء العالمي، ويمكنك الان الدخول عبر الموقع الإلكتروني والتسجيل فيه وهو كالتالي من هنا.

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خطوات التسجيل في لقاح كورونا 2021

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة المصرية وهو كالتالي: من هنا.

ويجب عليك أن تكتب كافة البيانات الخاصة بك وهي ( الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها - الرقم القومي المكون من 14 رقمًا - وأقرب وحدة صحية لك ).

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