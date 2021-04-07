رابط تسجيل لقاح كورونا ضد كوفيد-19 من وزارة الصحة المصرية

موقع تسجيل لقاح كوفيد-19

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021





ويجب عليك أن تكتب كافة البيانات الخاصة بك وهي ( الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها - الرقم القومي المكون من 14 رقمًا - وأقرب وحدة صحية لك ).