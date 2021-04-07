رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يتحدى الهاند ميد.. فانوس صاج يتصدر المشهد بشوادر رمضان (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:18 م
شوادر رمضان
شوادر رمضان
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، وتوافد مواطنون على شوادر الفوانيس بعد حرمان دام لمدة عام كامل إثر جائحة كورونا.

افترشت الشوارع والميادين بفوانيس رمضان تزامنا مع قدوم الشهر الكريم، تنوعت أشكالها وأحجامها لتناسب كافة الفئات والطبقات.

وبمرور الأعوام تظهر صيحات جديدة من فوانيس رمضان بين شخصيات كرتونية، ألعاب، وديكورات إلا أن الفانوس الصاج مازال يحتفظ بمكانته ويتربع على عرش المبيعات لدى أصحاب الشوادر.

يقول علي كارم بائع فوانيس بمنطقة إمبابة إن هناك إقبال على شراء الفانوس الصاح بمختلف أحجامه فهو الشكل الأساسي الذي لازال يحمل بين طياته ملامح وأصل الشهر الكريم.

وأوضحت صحابة شادر بمنطقة السيدة زينب التابعة إن الطلب الأكثر يكون على فوانيس الألعاب والتي على شكل شخصيات كرتونية، لافتة إلى أنه لا توجد فوانيس لعبة أو كرتون دون أن تلتفت للفانوس الصاج وتقوم بشراءه أيضا قائلة" الفانوس الصاج دا روح رمضان وأساسه".

وأضاف أحد تجار الفوانيس أن لايمكن أن يفترش بائع دون أن يكون موجود فانوس صاج فهو الأساس، لافتا إلى أن أسعار الفوانيس الصاج تبدأ من 75 جنيها وصولا لـ600 جنيه حسب الحجم، لذلك فهو يتربع على عرش شوادر رمضان، بينما الفوانيس الأخرى يتراوح أسعارها بين 100 و200 جنيه.

موضوعات متعلقة

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان


الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)