يتحدى الهاند ميد.. فانوس صاج يتصدر المشهد بشوادر رمضان (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، وتوافد مواطنون على شوادر الفوانيس بعد حرمان دام لمدة عام كامل إثر جائحة كورونا.افترشت الشوارع والميادين بفوانيس رمضان تزامنا مع قدوم الشهر الكريم، تنوعت أشكالها وأحجامها لتناسب كافة الفئات والطبقات.وبمرور الأعوام تظهر صيحات جديدة من فوانيس رمضان بين شخصيات كرتونية، ألعاب، وديكورات إلا أن الفانوس الصاج مازال يحتفظ بمكانته ويتربع على عرش المبيعات لدى أصحاب الشوادر.يقول علي كارم بائع فوانيس بمنطقة إمبابة إن هناك إقبال على شراء الفانوس الصاح بمختلف أحجامه فهو الشكل الأساسي الذي لازال يحمل بين طياته ملامح وأصل الشهر الكريم.وأوضحت صحابة شادر بمنطقة السيدة زينب التابعة إن الطلب الأكثر يكون على فوانيس الألعاب والتي على شكل شخصيات كرتونية، لافتة إلى أنه لا توجد فوانيس لعبة أو كرتون دون أن تلتفت للفانوس الصاج وتقوم بشراءه أيضا قائلة" الفانوس الصاج دا روح رمضان وأساسه".وأضاف أحد تجار الفوانيس أن لايمكن أن يفترش بائع دون أن يكون موجود فانوس صاج فهو الأساس، لافتا إلى أن أسعار الفوانيس الصاج تبدأ من 75 جنيها وصولا لـ600 جنيه حسب الحجم، لذلك فهو يتربع على عرش شوادر رمضان، بينما الفوانيس الأخرى يتراوح أسعارها بين 100 و200 جنيه.