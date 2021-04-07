20 ألفا و870 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 20 ألفا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و428 ألفا و29 حالة.وأوضحت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 163 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 56 ألفا و634 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 692 ألفا و166 شخصا.