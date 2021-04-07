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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: وضع كورونا تحت السيطرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:33 م
العراق كورونا
العراق كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائى الخاص بفيروس كورونا تحت السيطرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن الزيادة التي حدثت في آخر موقف وبائى بكورونا متوقع، وحذرت الوزارة منذ أشهر من حدوث حالة تفش وبائى إذا استمر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف، أن الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة، ونحن قادرون على التعامل مع الزيادة الخطيرة، مشيرًا إلى أن لدى الوزارة آلاف الأسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا غير مشغولة، مشيرا إلى أننا يمكننا احتواء الإصابات من خلال الالتزام بأساسيات الوقاية البسيطة، وهي لبس الكمامة والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين بالماء والصابون، بالإضافة إلى تلقي اللقاح.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة جميع المواطنين إلى تلقى اللقاحات، إلا أن أخذ اللقاح لا يعنى الاستغناء عن الالتزام بالتوجيهات الوقائية.

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