العثور على جثة سيدة مسنة متحللة بمنطقة الكيمان في الفيوم

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، على جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها، بمنطقة مساكن الكيمان القديمة بمدينة الفيوم.و تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة متحللة لربة منزل داخل شقتها بمنطقة مساكن الكيمان، فى مدينة الفيوم.و بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لربة منزل تدعى "س. ز"، 72 سنة، وأنه تم الإبلاغ عن اختفائها منذ فترة، وأبلغ أحد الأهالي بعمارة رقم (2) عن وجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق، وتم إبلاغ الشرطة وانتقلت سيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.