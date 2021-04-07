«العدل» يحتفل بيوم اليتيم في الإسكندرية.. الجمعة

ينظم حزب العدل، يوم احتفالي خاص، بيوم اليتيم، بنطاق أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عبد العزيز الشناوى، القائم بأعمال امين عام الحزب، وعددا من قيادات الحزب المركزية وقيادات وأعضاء الحزب بمحافظة الإسكندرية الجمعة.وأكدت سلوى عثمان، رئيس منظمة المرأة بالإسكندرية، أن الاحتفالية تأتي في إطار احتفالات الحزب بيوم اليتيم للعام الجاري، ويشارك بها اغلب الامانات الحزبية النوعية والجغرافية، بالاضافة إلى تعاون منظمة المرأة بالحزب مع عدد من منظمات المجتمع المدني من أجل الاحتفال بالأطفال الذين ترعاهم تلك المنظمات وتكريم المتفوقين منهم.وأكدت عثمان أن منظمة المرأة بالإسكندرية، ستقيم عدة فعاليات ترفيهية ورياضية وفنية للأطفال المشاركين تدعيما للدور المجتمعي الذي تقوم به المنظمة في مجال المرأة والطفل والاسرة.