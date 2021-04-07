أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال يوم واحد، لتسجل بذلك أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من شهرين بلغت أكثر من 3000 حالة.وشهدت المناطق الحضرية ارتفاعا في الإصابات؛ مما يفرض ضغوطا مجددا على أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن المرة الأخيرة التي تجاوز فيها عدد الإصابات في البلاد حاجز الـ 3000 كان يوم 30 يناير الماضي، عندما كانت حالة الطوارئ الثانية سارية في 11 محافظة في اليابان، بما في ذلك طوكيو وأوساكا.وقال مسئولون إن محافظة أوساكا قررت اليوم إعلان حالة الطوارئ الطبية؛ بسبب زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية، بعد الإبلاغ عن 878 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا.