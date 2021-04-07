رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعبئة 7 آلاف كرتونة ضمن حملة «مصر الخير» لإفطار صائم بالدلتا (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:09 م
حملة مصر الخير
حملة مصر الخير
عبدالناصرمحمد
طباعة
شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، انطلاق تعبئة كراتين حملة مؤسسة "مصر الخير" لإفطار صائم بمحافظات الدلتا، والتي بدأت من مدينة طنطا بمشاركة 21 جمعية أهلية و400 متطوع لتعبئة ما يزيد عن 7000 كرتونة يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الغربية.

وأشاد محافظ الغربية بهذا العمل الخيري الرائع الذي يعكس كل معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع وهذا ما اعتاد عليه المصريون دائمًا في هذا الشهر الفضيل، أيضا بالدور المميز للمتطوعين المشاركين في الحملة وحماسهم المشرف ومساعدتهم للآخرين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن مثل هذه الحملات الخيرية تعمل على تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة في المناطق الأكثر فقرًا، مناشدًا المؤسسات والجمعيات بتكرار مثل هذه الحملات الخيرية على مدار الشهر الكريم لضمان وصول المساعدات للأسر المحتاجة والفقيرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد رحمي أن تعاون وتكاتف القطاع الحكومي، المدني والخاص هو السبيل الوحيد لتحقيق عملية التنمية المنشودة، موجهًا الشكر لمؤسسة مصر الخير على جهودهم المبذولة في المشاركة مع الحكومة لتقديم خدمات ومساعدات أفضل للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وقالت غادة جبريل، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الغربية، إن نصيب المحافظة من كراتين حملة إفطار صائم حتى الآن وصل لأكثر من 20000 كرتونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة من خلال التعاون مع 25 جمعية منتشرة في مختلف أحياء الغربية، مشيرة إلى أن التوزيع على المستحقين سوف يبدأ يوم 27 شعبان حتى تصل المواد الغذائية إلى كل أسرة مستحقة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأشارت جبريل إلى أنه تم توزيع 12 ألف كرتونة على الجمعيات بمحافظة الغربية خلال القافلة الأولى لمؤسسة مصر الخير، ويتم اليوم تعبئة 7000 كرتونة تمهيدًا لتوزيعها وفي انتظار المزيد من التبرعات لإعداد المزيد من الكراتين وملابس العيد لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

ومن جهته، قال المهندس أحمد علي، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن اليوم يشهد قص شريط التطوع والتعبئة بمحافظات الدلتا، لبدء تطبيقها في 13 مكتبا لمؤسسة مصر الخير في المحافظات على مستوى الجمهورية، بأن يتم تعبئة الكراتين داخل المحافظات بمشاركة الجمعيات.

وأوضح، أن بند الكراتين الغذائية داخل حملة إفطار صائم لهذا العام تشمل ٤ أنواع، أولها كرتونة الخير، وتزن حوالي 12 كيلو من السلع الغذائية الأساسية بالإضافة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم، حيث يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار في جميع محافظات مصر، ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة ١٥٠ جنيها أو صرفه من خلال فروع فوري، ويتمثل النوع الثالث في قوافل الخير، توزيع كرتونة الخير بالإضافة إلى مصدر للبروتين، مؤكدا أن المؤسسة تستهدف خلال حملة إفطار صائم لعام 2021، إطلاق العديد من قوافل الخير لجميع محافظات مصر.

وأضاف، أن النوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في سند العائلة، وقيمته المالية 1000 جنيه، يشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية و10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح و2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة العالمية: الرعاية الصحية الشاملة إحدى ركائز النظام الصحى

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة


الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)