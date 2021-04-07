تعبئة 7 آلاف كرتونة ضمن حملة «مصر الخير» لإفطار صائم بالدلتا (صور)

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، انطلاق تعبئة كراتين حملة مؤسسة "مصر الخير" لإفطار صائم بمحافظات الدلتا، والتي بدأت من مدينة طنطا بمشاركة 21 جمعية أهلية و400 متطوع لتعبئة ما يزيد عن 7000 كرتونة يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الغربية.وأشاد محافظ الغربية بهذا العمل الخيري الرائع الذي يعكس كل معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع وهذا ما اعتاد عليه المصريون دائمًا في هذا الشهر الفضيل، أيضا بالدور المميز للمتطوعين المشاركين في الحملة وحماسهم المشرف ومساعدتهم للآخرين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن مثل هذه الحملات الخيرية تعمل على تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة في المناطق الأكثر فقرًا، مناشدًا المؤسسات والجمعيات بتكرار مثل هذه الحملات الخيرية على مدار الشهر الكريم لضمان وصول المساعدات للأسر المحتاجة والفقيرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.وأكد رحمي أن تعاون وتكاتف القطاع الحكومي، المدني والخاص هو السبيل الوحيد لتحقيق عملية التنمية المنشودة، موجهًا الشكر لمؤسسة مصر الخير على جهودهم المبذولة في المشاركة مع الحكومة لتقديم خدمات ومساعدات أفضل للمواطنين الأكثر احتياجًا.وقالت غادة جبريل، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الغربية، إن نصيب المحافظة من كراتين حملة إفطار صائم حتى الآن وصل لأكثر من 20000 كرتونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة من خلال التعاون مع 25 جمعية منتشرة في مختلف أحياء الغربية، مشيرة إلى أن التوزيع على المستحقين سوف يبدأ يوم 27 شعبان حتى تصل المواد الغذائية إلى كل أسرة مستحقة قبل بداية شهر رمضان المبارك.وأشارت جبريل إلى أنه تم توزيع 12 ألف كرتونة على الجمعيات بمحافظة الغربية خلال القافلة الأولى لمؤسسة مصر الخير، ويتم اليوم تعبئة 7000 كرتونة تمهيدًا لتوزيعها وفي انتظار المزيد من التبرعات لإعداد المزيد من الكراتين وملابس العيد لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.ومن جهته، قال المهندس أحمد علي، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن اليوم يشهد قص شريط التطوع والتعبئة بمحافظات الدلتا، لبدء تطبيقها في 13 مكتبا لمؤسسة مصر الخير في المحافظات على مستوى الجمهورية، بأن يتم تعبئة الكراتين داخل المحافظات بمشاركة الجمعيات.وأوضح، أن بند الكراتين الغذائية داخل حملة إفطار صائم لهذا العام تشمل ٤ أنواع، أولها كرتونة الخير، وتزن حوالي 12 كيلو من السلع الغذائية الأساسية بالإضافة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم، حيث يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار في جميع محافظات مصر، ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة ١٥٠ جنيها أو صرفه من خلال فروع فوري، ويتمثل النوع الثالث في قوافل الخير، توزيع كرتونة الخير بالإضافة إلى مصدر للبروتين، مؤكدا أن المؤسسة تستهدف خلال حملة إفطار صائم لعام 2021، إطلاق العديد من قوافل الخير لجميع محافظات مصر.وأضاف، أن النوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في سند العائلة، وقيمته المالية 1000 جنيه، يشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية و10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح و2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.