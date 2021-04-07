المؤبد لـ 6 كونوا خلية لدعم «داعش» في بورسعيد

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، بالسجن المؤبد لـ 6 من أعضاء خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي.وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال كل من "عبد الرحمن. م" وشهرته أبو عمر، 23 سنة، مقيم حي الزهور بورسعيد، و"أحمد، ا" وشهرته أبو عائشة، 32 سنة، مقيم حي الزهور، و"محمد. ص" وشهرته معاذ، 22 سنة، طالب جامعي مقيم بورسعيد، و"محمود. م"، 23 سنة مقيم بحي الزهور، و"عبد الله. إ"، 22 سنة، طالب جامعي مقيم بحي الزهور، و"أسامة. خ"، 22 سنة طالب جامعي مقيم بحي الزهور، إلى محكمة جنايات بورسعيد، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي واعتناق أفكاره الهدامة، وذلك في القضية رقم 2707 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الزهور المقيدة برقم 1353 لسنة 2020 كلى بورسعيد.وتبين من أمر الإحالة قيامهم فى غضون الفترة من عام 2015 حتى 17 مارس 2016، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالانضمام للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"ولاية سيناء"، وقيام المتهم الأول بتأسيس وتولى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن قيام المتهمان الثاني والرابع كونهما مصريين الجنسية بالالتحاق بجماعة مسلحة خارج البلاد" داعش" تتخذ من الإرهاب والتدريب وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية.كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الثالث بالانضمام للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، واعتنق باقي المتهمون أفكار جماعة داعش الإرهابية، ورغبتهم فى السفر لدولة سوريا للالتحاق بتلك الجامعة، لتنفيذ عمليات عدائية قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.